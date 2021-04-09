SON DAKİKA! İzmir Foça'da düşen eğitim uçağının neden düştüğü beli oldu!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Foça'da düşen eğitim uçağının neden düştüğü hakkında açıklama yaptı!
Son dakika... İzmir Foça'da meydana gelen eğitim uçağı kazası ile ilgili açıklama geldi. Milli Savunma Bakanı (MSM) tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde: "Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren; Hava Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerimizden 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 adet İHA, Sahil Güvenlik K.lığı’ndan 3 adet sahil güvenlik botu ile 1 adet arama kurtarma uçağı görevlendirilmiştir."
"2 PİLOTUMUZUN DURUMU İYİDİR"
MSM, Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın devamında, "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." sözleri yer almaktadır.
Uçağın düşüş nedenini açıklayan MSM, "Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir." sözlerini sarf etmiştir.