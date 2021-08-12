Son dakika! İzmir Foça'da orman yangını çıktı!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının ardından İzmir'in Foça ilçesinde de makilik alanda yangın meydana geldi. kızılçam ağaçlarının da bulunduğu makilik alana havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Kozbeyli Mahallesi'nden yükselen dumanları görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 uçak, 2 helikopter ve 9 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.



Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.