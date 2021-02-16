Son dakika | İzmir Karaburun'da 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... AFAD'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre Ege Denizi, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.24'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem yerin 7.30 km altında gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4,0 büyüklüğünde 11.6 km derinlikte kaydedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada geçmiş olsun dilekleri iletilirken, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.