Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde 2 can aldı

Son dakika... İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağışlar, Menderes ilçesinde sele dönüştü. Konuya ilişkin konuşan Valisi Yavuz Köşger, söz konusu ilçede 2 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

CNN Türk canlı yayına katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kente 146 kg yağışın düştüğünü şu değerin şubat ayının ortalamasının 1,5 katı olduğunu ifade etti.

KÖRFEZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Öte yandan sel felaketi nedeniyle kentin en işlek caddelerinde trafik kilitlenirken, sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Özellikle Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Karabağlar ilçelerindeki dereler taştı; sel suları denize döküldü. Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, taşan derelerden akan su denize dökülürken, İzmir Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü.

TUNÇ SOYER'DEN VATANDAŞLARA UYARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı.

İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz."

Son dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacak

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Evler ve işyerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı

VALİ KÖŞGER'DEN İNCELEME

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile birlikte Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesinde yağmurun oluşturduğu su baskınlarının yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu.