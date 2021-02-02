Luiz Gustavo sakatlandı mı? Gustavo'nun sağlık durumu nasıl?Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde 2 can aldıGedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi?TÜİK açıkladı: Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu oluşturulduYÖK'ten Sağlık Bakanlığına yüz yüze eğitim için 'acil görüş' talebi2 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trafikte hedefimiz sıfır kaza, sıfır can kaybı, sıfır acıdır!Samsunspor, Ümraniyespor maçının tekrarını istedi!Hamsi avı serbest mi, yasaklandı mı? Hamsi avı yasağı kalktı mı 2021 ? Ne zaman bitiyor?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde 2 can aldı

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde 2 can aldı

Son dakika... İzmir Valisi Yavuz Köşger, Menderes ilçesinde meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde 2 can aldı

Son dakika... İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağışlar, Menderes ilçesinde sele dönüştü. Konuya ilişkin konuşan Valisi Yavuz Köşger, söz konusu ilçede 2 kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

CNN Türk canlı yayına katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kente 146 kg yağışın düştüğünü şu değerin şubat ayının ortalamasının 1,5 katı olduğunu ifade etti.  

KÖRFEZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ

Öte yandan sel felaketi nedeniyle kentin en işlek caddelerinde trafik kilitlenirken, sel suları nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Özellikle Karşıyaka, Bayraklı, Konak ve Karabağlar ilçelerindeki dereler taştı; sel suları denize döküldü. Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde, taşan derelerden akan su denize dökülürken, İzmir Körfezi'nin rengi kahverengiye döndü.

TUNÇ SOYER'DEN VATANDAŞLARA UYARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den vatandaşlara uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İzmirimiz gece başlayan ve şiddetini artıran olağanüstü yağışla adeta afete maruz kaldı. 

İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz."

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldı

Son dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacakSon dakika... İzmir Valisi Köşger açıkladı: Kamu çalışanları idari izinli sayılacak

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Evler ve işyerlerini su bastı, araçlar su altında kaldıİzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! Evler ve işyerlerini su bastı, araçlar su altında kaldı

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldı

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldıSon dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldıSon dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldıSon dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldı

VALİ KÖŞGER'DEN İNCELEME

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile birlikte Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesinde yağmurun oluşturduğu su baskınlarının yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu.

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldı

Son dakika... İzmir Valisi Köşger acı haberi verdi: Sel, Menderes ilçesinde can aldı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT