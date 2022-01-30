Son Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika | Kandilli'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kandilli'nin aktardığına göre İzmir Dikili'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 8.4 km olarak ölçümlendi.

Depremin saati 23.09 olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin depremle ilgili olarak yaptığı paylaşım: