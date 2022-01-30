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Son Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika | Kandilli'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son Dakika | İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika | Kandilli'den yapılan açıklamaya göre İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kandilli'nin aktardığına göre İzmir Dikili'de meydana gelen  depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 8.4 km olarak ölçümlendi.

Depremin saati 23.09 olarak kaydedildi.

 

Kandilli Rasathanesi'nin depremle ilgili olarak yaptığı paylaşım:

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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