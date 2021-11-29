Son dakika | İzmir'de Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı
Son dakika haberi...Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı düzenlendi. Otobüsün camı kırıldı.
Son dakika haberi... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Maç öncesi sarı lacivertli takımın otobüsüne saldırı düzenlendi. Otobüsün camı atılan bir şişenin isabet etmesi sonucu kırıldı.
A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardığı bilgi şu şekilde:
"Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu."