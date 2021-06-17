SON DAKİKA! İzmir'de korkutan dakikalar: HDP il binası önünde silah sesleri! Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı!

Son dakika haberi... HDP İzmir il binası önünde, silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olası bir çatışmayı önlemek isteyen polisler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken giriş ve çıkışların engellendiği belirtildi.

SOKAĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir il binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 30-35 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Konak'ın Çankaya semtinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz şahıs, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine özel harekat sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis, 30-35 yaşlarındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

"BİNA ATEŞE VERİLDİ"

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" denildi.

HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin bina içindeki bir HDP çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi.

Güleryüz polisin olaya müdahale etmesini beklediklerini belirtti. Güleryüz aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikâyet ettikleri halde bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika bilgisine göre, yapılan planlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.