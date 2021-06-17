Prof. Dr. Necmi İlhan'dan pazar yasağı açıklaması ve tatilcilere uyarı: Vaka sayılarının biraz daha oturması gerek!Son dakika | Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu ile yollar ayrıldıAtiye dizisinde geri sayım başladı! Atiye 3. sezon ne zaman? Atiye dizisi final sezonun fragmanı yayınladı!Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları gününde rekor bağışıSen Çal Kapımı 41. bölüm full, tek parça izle | Serkan ve Eda hesaplaşıyor!Kuruluş Osman 63. bölüm full, tek parça izle | Osman Bey savaştan galip çıkabilecek mi?Cam Tavanlar 2. bölüm full, tek parça izle | Cem ve Leyla'nın macerasını kaçırmayın!17 Haziran 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Beynin Sırları (Secrets of the Brain) TRT 2'de17 Haziran 2021 Perşembe ATV yayın akışı | Sevda ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ATV'deMilli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: 21 Haziran'dan itibaren etkinlikler düzenlenecek!
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. SON DAKİKA! İzmir'de korkutan dakikalar: HDP il binası önünde silah sesleri! Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı!

SON DAKİKA! İzmir'de korkutan dakikalar: HDP il binası önünde silah sesleri! Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı!

Son dakika haberi... HDP'nin İzmir İl binası önünde çatışma çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgeye giriş çıkışları durdururken olaya ilişkin inceleme sürüyor.

SON DAKİKA! İzmir'de korkutan dakikalar: HDP il binası önünde silah sesleri! Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı!

Son dakika haberi... HDP İzmir il binası önünde, silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olası bir çatışmayı önlemek isteyen polisler, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken giriş ve çıkışların engellendiği belirtildi. 

SOKAĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir il binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 30-35 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Konak'ın Çankaya semtinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz şahıs, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine özel harekat sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis, 30-35 yaşlarındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

"BİNA ATEŞE VERİLDİ"

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" denildi.

HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin bina içindeki bir HDP çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi.

Güleryüz polisin olaya müdahale etmesini beklediklerini belirtti. Güleryüz aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikâyet ettikleri halde bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika bilgisine göre, yapılan planlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT