SON DAKİKA! İzmir'deki HDP il binasına saldırı: Kurşunladı, ateşe verdi! Saldırıda Deniz Poyraz hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... HDP İzmir il binası önünde, silah sesleri duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahsın parti binasını basarak rastgele ateş açtığı olayda, parti çalışanlarından Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Özel harekat polislerinin yakaldığı şüpheli gözaltına alınırken parti yetkilileri ve İzmir Valiliği, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

SOKAĞA RASTGELE ATEŞ AÇTI

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir il binasına giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 30-35 yaşlarında bir kişi gözaltına alındı.

Saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Konak'ın Çankaya semtinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz şahıs, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine özel harekat sevk edildi. Polis ekipleri, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının kim olduğu ve neden ateş ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken polis, 30-35 yaşlarındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

"BİNA ATEŞE VERİLDİ"

HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de parti binamız silahlı bir şahıs tarafından basılarak binamız ateşe verildi. İçeride görevli bir arkadaşımız bulunmakta. Saldırının faili de azmettiricileri de bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır" denildi.

HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz, gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin bina içindeki bir HDP çalışanını rehin alıp binayı ateşe verdiğini söyledi.

Güleryüz polisin olaya müdahale etmesini beklediklerini belirtti. Güleryüz aylardır binalarının önüne getirilen bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve yetkililere şikâyet ettikleri halde bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika bilgisine göre, yapılan planlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği, İzmir HDP binasındaki olayla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şunları belirtti: "İlimizde bugün saat 11.05 sularında 32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan Deniz Poyraz isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür.

Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır."