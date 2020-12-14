Son dakika |İzmir'den bir acı haber daha: Can kaybı sayısı 2'ye yükseldi!

Son dakika haberi...Ege ve Marmara bölgesinde beklenen yağışlar İzmir'de etkili olurken Menderes ilçesinde dereden geçmek isteyen hafif ticari araç içerisinde bulunan 5 kişiden ikisi sel sularına kapılarak kayboldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de meydana gelen selde 2 kişinin kaybolması ve son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

İzmir Valisi Köşger'in açıklamalarından satır başları şekilde:

"Umuyoruz kendilerini kenara atıp, kurtulmuşlardır. Menderes emniyetinden 25, jandarmadan 10, İzmir emniyeti su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor.

Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı bir şekilde bulacağız. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor."

ACI HABER GELDİ

Gelen son dakika bilgisine göre, kaybolan 2 kişiden birinin cansız bedeni bulunmasının ardından yanında bulunan diğer kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu. Ekiplerin çalışmaları sonucu kayıp olan ikinci kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.

Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu.

Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.

İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.

Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.