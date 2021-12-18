Son dakika | İzmir'ın Kınık ilçesinde bulunan maden ocağında patlama!

Son dakika...İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kınık ilçesinde bulunan maden ocağında patlama yaşandığını açıkladı.

10 İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yetkililerden alınan bilgiye göre göçük altında işçi kalmadı. Göçük nedeniyle oluşan gazdan etkilenen 10 işçinin tedavi altına alındığı belirtildi. Hastanelerde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşte Köşger'in açıklaması;

"İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu,

Kamuoyunun bilgisine sunulur."