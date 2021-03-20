Son dakika... Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası 1 metre tsunami oluştu.
Son dakika... Büyük depremlerin yaşandığı ülkelerden olan Japonya'da Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem 7.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin ardından Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulunuldu.
DEPREM BAŞKENTTE DE HİSSEDİLDİ
Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
Depreme ilişkin olarak AFAD'dan yapılan açıklamada," Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da (12.09 TSİ) 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.