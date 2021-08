Son dakika | Juventus'tan ayrılan Merih Demiral, Atalanta'ya transfer oldu

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen ve takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcu Merih Demiral'ın yeni takımı belli oldu. Milli oyuncumuz, Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.

2018 - 2018 yılında Sassuolu takımından Juventus'a transfer olan mili futbolcu ilk sezonunda 8 maça çıktı, 1 gol attı. İkinci sezonunda ise geçirdiği sakatlığın etkisiyle kötü bir sezon geçiren Merih Demiral, 24 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

⚫️ ????????? ??????? ?@Merihdemiral è un nuovo giocatore dell’Atalanta! ? Hoş geldin, Merih! ???#Demiral is a new Atalanta player! ? Welcome, Merih! ?#GoAtalantaGo ⚫️? pic.twitter.com/82QhThYlPL