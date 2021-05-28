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  3. Son dakika | Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri oldu

Son dakika | Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri oldu

Son dakika... Juventus Kulübü, teknik direktörlük görevine daha önce takımı çalıştıran Massimiliano Allegri'nin getirildiğini açıkladı.

Son dakika | Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri oldu

İtalya Liginde sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve Andrea Pirlo'nun görevine son veren Juventus Kulübü yeni teknik direktörünü buldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine daha önce takımı çalıştıran Massimiliano Allegri'nin getirildiği duyuruldu.

Allegri'nin Juventus'taki ilk döneminde  elde ettiği başarıların kulübün tarihine kazındığı kaydedilerek beş kez İtalya Ligi şampiyonluğu, dört kez arka arkaya İtalya Kupası ve iki kez Süper Kupa kazandığı belirtildi. Üç sezonda iki kez takımını Şampiyonlar Ligi finaline ulaştıran Allegri kupayı kazanamamıştı. 

Son dakika | Juventus'un yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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