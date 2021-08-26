Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi: 13 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Son dakika... Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai havalimanı dışında patlama meydana geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre Hamid Karzai havaalanının Abbey kapısı hedef alındı. Yetkililer, patlamada yaralananlar arasında Afganların da olduğunu söylerken saldırıda ölenlerin sayısı henüz bilinmiyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021

İNTİHAR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle meydana geldiğini ve can kaybı olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, patlamaya ilişkin olarak," Kabil Havaalanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit ediyoruz." dedi.

TALİBAN ACI HABERİ AÇIKLADI

Taliban'dan yapılan açıklamaya göre aralarında çocuklarında bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: