Son dakika | Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi

Son dakika... Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai havalimanı dışında patlama meydana geldi. Patlamada can kaybı ve yaralı olduğu bilinmiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre Hamid Karzai havaalanının Abbey kapısı hedef alındı. Yetkililer, patlamada yaralananlar arasında Afganların da olduğunu söylerken saldırıda ölenlerin sayısı henüz bilinmiyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." denildi.

Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021

İNTİHAR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, patlamanın intihar saldırısı nedeniyle meydana geldiğini ve can kaybı olduğunu söyledi.

Detaylar gelecek...

İşte olay yerinden ilk görüntüler: