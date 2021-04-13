Son dakika | Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artış gösteren vakalar sebebiyle son kabine toplantısında yeni önlemler alınmıştı.

Salgında vaka artış oranı sürerken gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı'na çevrildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı yapıldı. Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış, ek önlemleri gündeme getirildi. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum.

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