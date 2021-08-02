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  3. Son dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika... Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilerde öğle saatlerinde Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.

 

Son dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktıSon dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktıSon dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktıSon dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

Son dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktıSon dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktıSon dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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