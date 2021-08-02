Son dakika | Kabus bitmiyor! Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı

Edinilen bilgilerde öğle saatlerinde Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangın söndürme çalışmalarına başladı.