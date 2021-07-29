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  3. Son dakika | Kabus sürüyor! Bu kez Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! İşte ilk görüntüler...

Son dakika | Kabus sürüyor! Bu kez Muğla Marmaris'te orman yangını çıktı! İşte ilk görüntüler...

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ayrıca, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. 

İşte yangından ilk görüntüler...

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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