Son dakika | Kabus yeniden hortladı! Muğla Dalaman'da orman yangını çıktı! Ekipler canla başla müdahale ediyor

Edinilen bilgilere göre yangın gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılırken 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçileri yangını söndürmek için yoğun müdahale ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor. Ayrıca son gelen bilgilere göre yangın kontrol altına alındı.