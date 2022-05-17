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  3. Son dakika! Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu!

Son dakika! Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu!

Son dakika! Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Son dakika! Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu!

Kadıköy Belediyesine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde 54’ü kamu personeli toplam 224 şüpheliye yönelik “rüşvet” operasyonu başlatıldı. Zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Son dakika! Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu!

224 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öğrenilen bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı rüşvet operasyonu için düğmeye bastı.

Son dakika! Kadıköy Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu!

EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

“Örgütlü olarak rüşvet almak”, “rüşvet vermek”, “rüşvete aracılık etmek” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ile belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 224 şüphelinin yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Mali Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı açıklandı.

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