Son dakika | Kadına şiddeti engellemek istemişti! Kadir Şeker hakkında flaş gelişme!

Son dakika! Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yaşanan talihsiz olay sonucunda Şeker hakkında, 12 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Temyiz incelemesinde bulunan Yargıtay, cezayı fazla buldu. Kadir Şeker'e verilen ceza, Yargıtay tarafından bozulunca tahliye sevinci doğdu.

Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker hakkında dosya, Konya'ya gönderildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyayı inceleyip tensip edeceği ve bu süreçte tahliye olup, olmayacağını karar vereceği ardından da mahkeme tarihi de belli oldu.

Kadir Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak.