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  4. SON DAKİKA! Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo!

SON DAKİKA! Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo!

Son dakika haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü karşılaşmasında Galatasaray'ı 71-56 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo, 15. kez şampiyon oldu.

SON DAKİKA! Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo!

Son dakika haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Serinin ilk iki maçını da kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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