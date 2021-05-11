SON DAKİKA! Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo!

Son dakika haberi... Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 71-56 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Serinin ilk iki maçını da kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu kazandı.