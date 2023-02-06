Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum

Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha acı şekilde yaşadı. AFAD'ın açıklamasına göre bugün Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Maraş dışında Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'da can kaybına neden olan deprem, birçok ilde hissedildi.

Bu depremin Elbistan Merkezli saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

FUAT OKTAY SON DURUMU AÇIKLADI

Yaşanan depremdeki son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamada bulundu. Oktay'ın AFAD Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

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2 depremde 145 artçı deprem yaşadık. 3'ü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Çalışmalarımız sık aralıklarla paylaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız AFAD'a geldiler. Şu anda Külliye'de afet yönetiminin başındadır.

Maraş'ta 234 kaybımız var. 1700 yaralımız var. 310 yıkılan binamız var. Hatay'da 520 kaybımız, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 hayatını kaybeden, 1003 yaralımız var. Adıyaman'da 20 kayıp, 200 yaralımız, Diyarbakır'da 46 vefat, 557 yaralımız var. Urfa'da 30 kaybımız, 1071 yaralımız mevcut. Antep'te 309 kaybımız, 1497 yaralımız. Kilis'te 13 kaybımız, Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız mevcut. Malatya'da 106 kaybımız 1941 yaralımız var. Elazığ'da 6 yıkılan binamız. 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9733 kişi yaralandı. 3471 bina yıkıldı.

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15 BİNE YAKIN PERSONEL SAHADA

Sahada toplam 9698 arama kurtarma personeli bulunmakta. 14 bin 720 personelle sahadayız. Biz de arama kurtarma ve her türlü yardımlarla ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni afetlere sebebiyet vermemeyle ilgili hassas davranıyoruz.

OKULLAR 13 ŞUBAT'A KADAR TATİL EDİLDİ

Okullarımız 13 Şubat'a kadar tatil edildi. Gerek yurt, pansiyon, kapalı spor salanlarında barınma amaçlı değerlendirilecek.

"YÖK EĞİTİME ARA VERMİŞ DURUMDA"

12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Doğrudan etkilenen 10 ilde kalan enkaz olmayan, görevli bulunmayanların o illerden dışarı çıkmalarını arzu ediyoruz. Diğer illerimize geçtiklerinde şehrin girişinde gerekli bürolar kurularak yönlendirme yapılacaktır. Gerek çadır, ısıtıcı, yatakla alakalı mevcut illerimizde lojistik depolarında olanlar vardı, diğer illerinden de sevk ediyoruz. Ulaşmayan varsa yolda olduğunu vatandaşlarımızın bilmesini arzu ederim. Sahra mutfakları, aş evleri ikram araçlarıyla illerimizde beslenme merkezleri kurulmuş durumda."

BAKAN KOCA ACI GELİŞMELERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, depremde can kaybının 1762’ye yaralı sayısının 12 bin 68’e yıkılan bina sayısının ise 5 bin 606’ya yükseldiğini söyledi.