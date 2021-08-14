Son dakika | Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü! Bölgeye ekipler sevk edildi
Son dakika... Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangına müdahale etmek için bölgeye giden yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın düştüğü bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edilirken uçakta 7 personelin bulunduğu belirtildi.
Son dakika...Alınan bilgilere Kahramanmaraş'ta Bertiz bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangınına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangını söndürme çalışmaları da karadan ve havadan devam ediyor.
UÇAKTA 7 PERSONEL VARDI
Öte yandan NTV'nin haberine göre Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı içerisinde 7 personel bulunuyordu. Personelden 5'nin Türk, 2'sinin ise yabancı olduğu ifade edildi. Bunun yanında uçağın Rusya'dan kiralandığı Adana'daki yangın söndürme birimine bağlı olduğu öğrenildi.
Detaylar gelecek...