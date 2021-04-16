SON DAKİKA! Kalabalığa ateş açıldı... Ölü ve yaralılar var

Son dakika... Yerel Polis Sözcüsü Genae Cook, ABD'nin Indianapolis Havalimanı yakınındaki tesiste, silahlı saldırganın kalabalığa ateş açtığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Cook, saldırganın kendisini de öldürdüğünü ifade etti.

Yerel basında yer alan görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre saldırgan hafif makineli tüfekle çevreye ateş açmış. Söz konusu saldırıda 8 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

"DÜŞÜNCELERİMİZ SALDIRIDAN ETKİLENEN HERKESLE BİRLİKTE"

Şirketin konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Indianapolis Havalimanı yakınındaki FedEx tesisinde yaşanan trajik silahlı saldırından haberdarız. Güvenlik en önemli önceliğimizdir. Düşüncelerimiz saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." sözleri yer aldı.