Camdaki Kız'ın gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız'ın hayat hikayesi ne?Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Minik Tatlıtuğ'un cinsiyeti belli oldu! Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin 5 yıl sonra bebek heyecanı!Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Alzheimer da dahil birçok hastalığı olmasına rağmen 90 yaşında koronavirüsü yendi!Hepsiburada efsane cuma başladı mı, ne zaman başlayacak 2021? Hepsiburada efsane cuma kaç gün sürecek?İrem Derici uykusuz gecesini anlatınca sosyal medyada tepki yağdı! Yine komik değil terbiyesiz bulundu!Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer telaşı!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!

Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!

Son dakika... Kamu bankaları kredi faiz oranlarında bugünden itibaren 100 baz puan indirime gitti.

Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!

Son dakika... Merkez Bankasının dün gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası 100 baz puan faiz indirimi yapmasıyla yüzde 16 olan faizler 15'e inmişti. Dünkü kararın ardından kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) da faiz indirimi geldi. 

Kamu bankaları bugünden itibaren kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!

İŞTE YENİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını  1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

25 EKİM'DE DE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi 200 baz puanlık indirim yapmıştı. 

{TITLE_STRIP}Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangileri 2021? Türkiye'deki bankalar listesi 2021

Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT