Son dakika | Kamu bankaları kredi faizi oranlarında 100 baz puan indirim yaptı!

Son dakika... Merkez Bankasının dün gerçekleştirilen Para Politikaları Kurulu toplantısı sonrası 100 baz puan faiz indirimi yapmasıyla yüzde 16 olan faizler 15'e inmişti. Dünkü kararın ardından kamu bankalarından (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) da faiz indirimi geldi.

Kamu bankaları bugünden itibaren kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

İŞTE YENİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

25 EKİM'DE DE İNDİRİM YAPILMIŞTI

Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi 200 baz puanlık indirim yapmıştı.

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