Son dakika | Kamu işçilerinin zam görüşmeleri tamamlandı! Hükümet ve sendikalar anlaştı

Son dakika... 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine yapılacak olan zam için başlayan görüşmelerde sona gelindi. Kamu işçilerinin ücretlerine yapılacak olan zammın belirlendiği görüşmelerde işçi konfederasyonları ve hükümet arasında anlaşma sağlandı. Söz konusu zam tutarı gün içinde kamuoyuna duyurulacak.

NE OLMUŞTU?

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebinde bulunmuştu.

Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet, işçilere brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etti.