Son dakika | Kamuda çalışanlara idari izin müjdesi!

Son dakika... 26 Nisan Pazartesi akşamı yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. 29 Nisan Perşembe akşamı başlamak üzere 17 günlük tam kapanmaya gidilirken, kamuda çalışanlar için tatille ilgili olarak bilgilendirme yapıldı.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile tüm kamu çalışanlarının, Ramazan Bayramı öncesinde idari izinli olacağı bildirildi. Bu kapsamda kamu çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-30 Nisan 2021 tarihi itibariyle hizmetler (sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç) asgari personelle yürütülecek.

-Yine hizmetlerin asgari personel bulundurularak yürütülmesi kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığınca uygun görülmüştür.