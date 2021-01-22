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  3. Son dakika... Kandilli duyurdu: Van Başkale'de deprem

Son dakika... Kandilli duyurdu: Van Başkale'de deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Ülkemizde son günlerde yaşanan depremlere bir yenisi eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinde saat 09.22'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD ise depremin 3,5 büyüklüğünde İran Khoy'da meydana geldiğini bildirdi.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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