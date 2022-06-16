Son dakika| Kandilli duyurdu! Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Van'ın Değirmengözü ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Van'daki depremi duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Tuşba'da da 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı ki bugün de Değirmengözü'nde saat 18.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 16, 2022
DEGIRMENOZU-(VAN) https://t.co/YPiaakypim
16.06.2022, 18:53:28 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD'ın verilerine göre ise deprem Tuşba'da 3.5 büyüklüğünde yerin 3 km altında gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 16, 2022
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 16.06.2022, 18:53:29 TSİ
Enlem : 38.7930 N
Boylam : 43.5270 E
Derinlik : 3.00 km
Detay : https://t.co/PBZXJp3Ivj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi