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  3. Son dakika| Kandilli duyurdu! Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika| Kandilli duyurdu! Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilere göre Van'ın Değirmengözü ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika| Kandilli duyurdu! Van'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Van'daki depremi duyurdu. Geçtiğimiz günlerde de Tuşba'da da 5 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı ki bugün de Değirmengözü'nde saat 18.53'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

AFAD'ın verilerine göre ise deprem Tuşba'da 3.5 büyüklüğünde yerin 3 km altında gerçekleşti.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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