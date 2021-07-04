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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de art arda 2 deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de art arda 2 deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:30'da Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Akdeniz'de saat 21.00'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de art arda 2 deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:30 sıralarında gerçekleşen Akdeniz depreminin 5.5 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre; Akdeniz depremi 20.30'da 3.7 şiddetinde gerçekleşti.

Depremin 6.31 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem! 4 Temmuz Akdeniz'de deprem mi oldu?

Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem! 4 Temmuz Akdeniz'de deprem mi oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem! 4 Temmuz Akdeniz'de deprem mi oldu?

AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de saat 21.00'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.

Depremin 7.0 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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