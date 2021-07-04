Akdeniz'de 3.9 şiddetinde deprem! 4 Temmuz Akdeniz'de deprem mi oldu?

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 20:30 sıralarında gerçekleşen Akdeniz depreminin 5.5 km derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre; Akdeniz depremi 20.30'da 3.7 şiddetinde gerçekleşti.

Depremin 6.31 km derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Akdeniz'de saat 21.00'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.

Depremin 7.0 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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