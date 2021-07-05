Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 23:40'ta Girit Adası açıklarında 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin 6.4 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.9 olarak belirtildi. 23.40'ta meydana gelen depremin 6.40 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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