Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:12'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezüssü Girit Adası Akdeniz olarak duyurulan depremin 5.5 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak belirtildi. Depremin 24.90 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız