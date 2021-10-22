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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:12'de Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan da deprem açıklaması geldi. İşte ayrıntılar...

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 20:12'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezüssü Girit Adası Akdeniz olarak duyurulan depremin 5.5 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Akdeniz'de meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak belirtildi. Depremin 24.90 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Girit Adası açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Girit Adası açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi açıkladı! Girit Adası açıklarında 4.1 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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