SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.8 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi İran'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.8 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi İran'da saat 13:24'te 3.8 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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