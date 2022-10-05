SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 3.8 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi İran'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
YAYINLAMA
Son Haberler
Angeline Jolie'den şoke eden Brad Pitt iddiası! Duyduklarınıza inanamayacaksınız! "Çocuklardan birini boğmaya çalıştı, benim saçımı çekerek...
Kobra Murat mal varlığını açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı, eşi bile isyan etti: "Altın yaptırma kasalar almıyor"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 5 Ekim 2022 Çarşamba ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Marmara Deniz'i beşik gibi sallanıyor! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Tekirdağ Yeniköy açıklarında deprem
Yorumlananlar