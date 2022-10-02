SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de saat 07.04'te 5.3 büyüklüğünde 21.9 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 5.3 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
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