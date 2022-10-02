SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 5.3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rukiye Karapunar
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SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi duyurdu! 5.3 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA! Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de saat 07.04'te 5.3 büyüklüğünde 21.9 derinliğinde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

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