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  3. Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Antalya'nın Karabul ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 19:05 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 17 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Antalya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD SON DEPREMLER 17 OCAK 2022 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 27 Ocak 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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