Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi saat 20:10'da Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı İçme köyü olarak açıklanan depremin 5.0 derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olarak duyuruldu. Büyüklüğü 3.6 olarak açıklanan depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedidi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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