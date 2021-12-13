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Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 20.10'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu! Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

Son dakika haberi...  Kandilli Rasathanesi saat 20:10'da Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Merkez ilçesine bağlı İçme köyü olarak açıklanan depremin 5.0 derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olarak duyuruldu. Büyüklüğü 3.6 olarak açıklanan depremin 6.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedidi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Elazığ'da 3.9 şiddetinde deprem

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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