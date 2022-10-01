Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da korkutan deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamalara göre Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde korkutan bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 1, 2022
ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) https://t.co/cVAYbtlix1
01.10.2022, 16:24:19 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER 1 EKİM 2022 CUMARTESİ
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Ekim 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 EKİM 2022 CUMARTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.