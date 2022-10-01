Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da korkutan deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi açıkladı. Açıklamalara göre Erzincan'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Son dakika... Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamalara göre Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde 5.0 km derinliğinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'da korkutan deprem!

AFAD SON DEPREMLER 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Ekim 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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