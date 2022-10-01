Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika... Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem saat 08.41'de Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem yerin 5.0 km altında kaydedildi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiler göre deprem yerin 7 kilometre altında 4.2 büyüklüğünde gerçekleşti.

Detaylar gelecek...

DÜN DE SALLANMIŞTI

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün Tercan ilçesinde saat 00.49'da 7.03 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.0 kilometre derinlikte 4.6 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremin Erzurum'da da hissedildiği kaydedilmişti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

AFAD SON DEPREMLER 1 EKİM 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 1 Ekim 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

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