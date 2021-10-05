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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Kars Süngüderesi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Kars Süngüderesi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kars'ın Süngüderesi ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Kars Süngüderesi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Kars'ın Süngüderesi ilçesinde saat 11.31'de yerin 5.0 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

AFAD SON DEPREMLER 5 EKİM 2021 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 5 Ekim 2021 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
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