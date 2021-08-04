Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri Kocasinan'da deprem
Son dakika... Kandilli Rasathanesi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesinin verilerine göre deprem saat 15.38'de yer in 2.6 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti.
AFAD verilerine göre de deprem 4,1 büyüklüğünde gerçekleşti, depremin derinliği 6.46 kilometre olarak duyuruldu.
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada ise," Kocasinan ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi yer aldı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Kocasinan (Kayseri)
Tarih-Saat : 04.08.2021, 15:38:15 TSİ
Enlem : 38.9663 N
Boylam : 35.6471 E
Derinlik : 6.46 km
Detay : https://t.co/81BmpWMHxP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER 4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.