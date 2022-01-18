Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Kayseri'nin Sarıoğlu ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Sarıoğlan ilçesinde saat 02.28'de yerin 1.4 km altında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 23.75 km altında 4.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın sosyal medya hesabından depremin ardından yaptığı açıklamada," Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun."

"BİRKAÇ EVİMİZDE ÇATLAK VAR"

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise depremden etkilenen ilçedeki incelemelerinin ardından deprem sonrası tüm ekiplerin seferber olduğunu dile getirdi.

Çalışmaların devam ettiğini ifade eden Ayyıldırım, "Acil bir durumumuz, can ve mal kaybımız yok. Hava aydınlanınca bilgiler daha netleşecek. Birkaç evimizde çatlak var. Ahırların bazılarında hasar var." diye konuştu.

VATANDAŞLAR PANİKLE YATAKLARINDAN UYANDI

İlçenin Palas Mahallesi'nde yaşayan Ayhan Oran (43), kendisini yataktan uyandıran büyük bir deprem yaşadıklarını anlattı.

Duvardaki saatin yere düştüğünü ve evinde çatlaklar olduğunu kaydeden Oran, "İçimde öyle bir korku var ki şu an bile titriyorum. Hayvanlarımda bir şey yok. Birkaç parça taş düşmüş ahırımda. Şu an için korkulacak bir şey yok." diye konuştu.

Nevraz Özyaşar (80) ise depremden çok korktuğunu, çatırtı sesleri ile ayağa kalktığını ifade etti. Evdekilerin de panikleyerek pencereden çıktığını dile getiren Özyaşar, evinde çatlaklar olduğunu söyledi.

AFAD SON DEPREMLER 18 OCAK 2022 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 18 Ocak 2022 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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