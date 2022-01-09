Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına göre; Konya'nın Meram ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.03 sularında meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 9, 2022
KIZILOREN-MERAM (KONYA) https://t.co/37yB3F2eTE
09.01.2022, 14:03:30 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli