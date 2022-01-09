İlk kez duyanlar hayrete düştü! Seda Sayan, Müge Anlı'ya "Öküz gibisin" demişti! Olay yıllar sonra tekrar gündeme geldi!Denizli'de deprem mi oldu 9 Ocak 2022? Denizli neden sallandı, kaç şiddetinde deprem oldu 9 Ocak 2022?Son dakika! AFAD duyurdu! Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem!Konya'da deprem mi oldu? Konya neden sallandı 9 Ocak 2022?Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!2022 Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910478Bebek Ragnar Arslan Diyarbakır doğumlu! Efsane dizi Vikings'in başrolü Lodbrok'u kendilerine rol model aldılar!2022 Kapadokya Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203851897Omicron varyantı belirtileri nelerdir? | Omicron nedir, bulaşıcı mı?Maske Kimsin Sen ağaç kimdir? Ağaç maskesinin altındaki ünlü kim?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Konya'da 3.4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına göre; Konya'nın Meram ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.03 sularında meydana gelen depremin derinliği 5.0 km olarak kaydedildi.

 

 

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT