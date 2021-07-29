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  3. Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Muş Karapınar- Varto'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu: Muş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, saat 19.16'da Muş Karapınar- Varto'da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 3.7 olarak açıklandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin şiddeti 3.6 olarak duyuruldu. AFAD'ın verilerine göre deprem 21.86 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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