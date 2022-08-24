Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şanlıurfa'da 3,7 deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Şanlıurfa'da 3,7 deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.33 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5,8 olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 24, 2022
BUGDAYHUYUK-(SANLIURFA) https://t.co/X9M14Uw2ZM
24.08.2022, 11:33:23 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.8 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.