Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Şanlıurfa'da 3,7 deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Şanlıurfa'da 3,7 deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.33 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5,8 olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6, derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.