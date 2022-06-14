Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Van'ın Akçift ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.58 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER