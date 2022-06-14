Son dakika! Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son dakika! Kandilli Rasathanesi, Van'ın Akçift ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 07.58 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2022
AKCIFT-(VAN) https://t.co/XHJd8DvCUJ
14.06.2022, 07:58:19 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremlerden haberdar olmak için aşağıdaki bağlantıya erişebilir, anlık deprem bilgilerine ulaşabilirsiniz.