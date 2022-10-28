Son dakika | KAP açıklaması geldi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Son dakika... Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in getirildiğini anlaşmanın 1.5 yıl olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | KAP açıklaması geldi! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Beşiktaş'ta Fransız teknik direktör Valérien Ismaël'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla fesh edilmesi sonrası siyah beyazlılar yeni teknik direktörünü açıkladı. Beşiktaş'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada Şenol Günel ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Şenol Güneş ile 28.10.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Detaylar gelecek...

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