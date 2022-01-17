Son dakika! Kar yağışı Süper Lig'de bir maçı daha erteledi!

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması devam ederken 23. dakikada etkisini arttıran yoğun kar yağışı yüzünden ertelendi. TFF tarafından maçın bugün ertelenmeyeceği ifade edilirken oynanacağı tarihin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı aktarıldı.

OYUNCULAR SAHAYA DÖNMEDİ

Müsabaka 0-0 devam ederken kar yağışının etkisini iyice artırmasının ardından hakem maçı durdurdu. İki takım oyuncuları ve hakemler soyunma odasına gidip bir süre bekledi. Sonrasında ise hakem Yaşar Kemal Uğurlu, oyuncuların geri dönmeyeceği ve müsabakanın bugün oynanmayacağını açıkladı. Karşılaşmanın oynanma tarihinin ise TFF tarafından bildirileceğini söyledi.