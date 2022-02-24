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  3. Son dakika | Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisine bomba isabet etti!

Son dakika | Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisine bomba isabet etti!

Son dakika... Türk iş insanının sahibi olduğu Yasa Jupıter isimli gemiye Odessa limanı açıklarından gelen bir bomba isabet etti. Olayda ölen veya yaralanan olmazken geminin yardım talebinde bulunmadığı duyuruldu.

Son dakika | Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisine bomba isabet etti!

 Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM) gelen Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jupıter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son dakika | Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisine bomba isabet etti!

19 MÜRETTEBAT GEMİDEYDİ

Öte yandan paylaşılan görüntülerde geminin camlarının hasar aldığı görüldü. Söz konusu gemide 8 Türk ve 11 Ukraynalı mürettebattın bulunduğu ifade edildi. Ayrıca 2019 yılında inşa edilen geminin 199.9 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğinde olduğu öğrenildi. 

Son dakika | Karadeniz'de korku dolu anlar! Türk gemisine bomba isabet etti!

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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