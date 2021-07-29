Son dakika | Karadeniz'in sevilen sanatçısı Cimilli İbo öldü mü? İddialar sonrası flaş açıklama

Geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle bir süre yoğun bakımda kalan Cimilli İbo yeniden yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Durumu kritik olduğu bilinen Karadenizli sanatçıya ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği iddia edildi.

Bunun üzerine Eynesil Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da sanatçının ölümüne ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli ibo Rahmeti Rahmana kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağolsun..."

İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI!

Sosyal medyada hızla yayılan Cimilli ibo öldü haberi asılsız çıktı. Ailesi sanatçının ölüm haberini yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanıp günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü Karadeniz sanatçısının, o dönem organlarında hasar oluşmuş, özellikle böbreklerinin çok zarar gördüğü bildirilmişti. Böbreklerinde görülen zarar ileri seviyeye atladı ve ünlü sanatçıya böbrek naklinin yapıldığı belirtildi.

Durumu kritik olduğu bilinen sanatçının yoğun bakım tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz müziğinin sevilen ismi İbrahim Özer, Cimilli İbo olarak tanınmaktadır.

Cimilli İbo hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Cimilli İbo kimdir?